شركة Xiaomi تطلق اليوم هاتفها المخصص للألعاب

أماطت شركة Xiaomi الصينية اللثام عن هاتف جديد ومميز مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Black Shark 2Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج كوالكوم، وشاشة AMOLED مقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض 1080* 2340 بيكسل، مزودة بمستشعر بصمات تم دمجه تحت الشاشة.

وقامت الشركة الصينية بتزويد الهاتف بكاميرتين، أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 128 و256 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة العشوائية 12 غيغا بايت، والجهاز يحوي بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 27 واط.

وزودت الشركة الصينية هاتفها بتقنية التبريد السائل Liquid Cool +3.0 لمنع ارتفاع حرارة الهاتف، ومكبرات صوت ستريو.

ولترضي أذواق عشاقها وفرت شاومي الهاتف الجديد بعدة ألوان هي الأسود، الفضي، الأزرق، البرتقالي، والبنفسجي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الصين اليوم، وسيصل سعر النسخة 12812 غيغا بايت إلى 435 دولارا، أما النسخة 25612 فسيصل سعرها إلى 508 دولارات.

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