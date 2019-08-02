هواوي تطلق هاتفا جديدا من الفئة المتوسطة

في إطار سعيها لتقديم الأفضل لعملائها قامت شركة هواوي الصينية برفع النقاب عن هاتف جديد أطلقت عليه اسم هواوي نوفا 5i برو.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج كيرين 810 الحديث والمتطور، ونظام أندرويد 9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD IPS مقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض 2340* 1080 بيكسل.

واحتوى الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل مخصصة لتصوير العناصر القريبة، والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل والتي تضيف ميزة عزل الخلفية.

ويحوي الجهاز على ذاكرة داخلية تصل مساحتها إلى 128 و256 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 و8 غيغا بايت كما زود الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، داعمة لخاصية الشحن السريع.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق هاتفها بالصين تحت اسم نوفا 5i برو في حين ستطلقه عالميا تحت اسم ميت 30 لايت، وسيتراوح سعره ما بين 290 إلى 370 يورو بحسب حجم الذاكرة.

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