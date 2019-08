مسلسل هندي يتسبب بمقتل طفلة مصرية في الجيزة

لقيت طفلة مصرية حتفها خنقا حينما حاولت تقليد مشهد في مسلسل هندي يعرض عبر إحدى القنوات الفضائية.

حيث كشفت التحقيقات أن الطفلة التي تبلغ الـ12 من العمر وتعيش في منطقة الحومدية بمحافظة الجيزة، قلدت بطلة في المسلسل، ما أسفر عن اختناقها بغطاء وسادة وفارقت الحياة داخل مسكنها.

كما خلصت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة.

هذا وأصدر النائب العام المصري نبيل صادق في وقت سابق قراراً بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أفلاماً وألعاباً إلكترونية خطيرة تستهدف صغار السن.

