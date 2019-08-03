تعرَّف على أسباب ظهور الشعر الأبيض لدى الشباب

يكون الشعر الأبيض أكثر وضوحاً لدى

الأشخاص الذين لديهم لون شعر أغمق، وعلى الرغم من أن الشعر الأبيض هو أمر يُميز

الشيخوخة، فإن خيوط الشعر عديمة اللون يمكن أن تظهر في أي عمر، حتى وأنت لا تزال

في المدرسة الثانوية أو الكلية، إذا كنت مراهقاً أو في العشرينات من العمر، فقد

تجد واحدة أو أكثر من خيوط الشعر الأبيض في رأسك.

قد تكون هناك طرق لاستعادة صبغة الشعر،

لكن ذلك يعتمد على السبب في ظهور الشعر الأبيض خلال سن مُبكرة من الأساس، فيما يلي

الأسباب الشائعة لظهور الشعر الأبيض السابق لأوانه.

1- العوامل الوراثية

إذا لاحظت وجود شعر أبيض في سن مبكرة،

فمن المُحتمل أن يكون لوالديك أو أجدادك شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة أيضاً، لا

يمكنك تغيير الصفات الوراثية، ولكن إذا كنت لا تحب الشكل الذي يظهر به شعرك

الرمادي، فيمكنك دائماً صبغ شعرك.

2- الإجهاد

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر،

يمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المُزمن ما يلي: مشاكل النوم، القلق، تغيرات في

الشهية، ضغط الدم المرتفع.

من تبعات الإجهاد أنه يمكن أن يؤثر

أيضاً على شعرك، فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2013 وجود صلة بين الإجهاد ونضوب

الصبغة في بصيلات الشعر لدى الفئران، لذلك إذا لاحظت ارتفاعاً في عدد الشعر الأبيض

في رأسك فقد يكون الضغط هو السبب.

3- أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تتسبَّب أمراض المناعة الذاتية

في ظهور شعر أبيض سابق لأوانه، ففي أمراض المناعة الذاتية يقوم الجهاز المناعي

بمُهاجمة خلايا الجسم، فيُمكن خلال هذه الحالات أن يُهاجم الجهاز المناعي خلايا

الشعر أيضاً ويُسبب فقدان الصبغة.

4- اضطراب الغدة الدرقية

التغيرات الهرمونية الناتجة عن اضطراب

الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، قد تكون مسؤولة

أيضاً عن ظهور الشعر الأبيض السابق لأوانه.

الغدة الدرقية تساعد على التحكم في

العديد من وظائف الجسم، مثل التمثيل الغذائي، يمكن أن تؤثر صحة الغدة الدرقية

أيضاً على لون شعرك، ففرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على إنتاج جسمك من

الميلانين.

5-

نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يُشير الشعر الأبيض في سن

مبكرة أيضاً إلى نقص فيتامين ب 12، يلعب هذا الفيتامين دوراً هاماً في الجسم،

فيمنحك الطاقة، بالإضافة إلى أنه يساهم في نمو شعر صحي والحفاظ على لونه.

يرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمَّى

فقر الدم الخبيث، وخلال هذه الحالة لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي من هذا

الفيتامين، يحتاج جسمك إلى فيتامين ب12 من أجل صحة خلايا الدم الحمراء، والتي تحمل

الأكسجين إلى خلايا جسمك، بما في ذلك خلايا الشعر، فيمكن لنقص هذا الفيتامين أن

يُضعف خلايا الشعر ويؤثر على إنتاج الميلانين.

6- التدخين

هناك أيضاً رابط بين الشعر الأبيض

السابق لأوانه والتدخين، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على نحو 107 أشخاص أن

هناك علاقة بين ظهور الشعر الرمادي قبل سن 30 وتدخين السجائر.

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