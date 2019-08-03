طفل يخالف الأطباء.. ويعيش رغم وزنه القليل (فيديو)

تفاجأت الأميركية إيلون سمارت البالغة من العمر 25 بظهور أعراض المخاض عليها وهي في الأسبوع 23 من الحمل، الأمر الذي دفع زوجها لنقلها إلى المستشفى ليقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية لها في غير موعد الولادة.

وأخبر الأطباء الأم بعدم وجود فرص كبيرة لنجاة الطفل، ولكن الأم أصرت على إنجاب طفلها الذي ولد بوزن 360 غراما فقط.

وفور ولادة الطفل تم وضعه في قسم العناية المركزة، لكي ينجو وينمو وصولا إلى الحجم الطبيعي.

وقالت الأم إن طفلها كان في البداية بحجم يد والده، وبأن وزنه كان أقل بحوالي 10 مرات من وزن المولود الطبيعي الذي يبلغ 3.5 كيلو غرام.

الجدير بالذكر أن الطفل الصغير سيتم تخريجه من قسم العناية المركزة يوم 6 نوفمبر، وهو اليوم الذي كان متوقع ولادته فيه.

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