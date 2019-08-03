طائرة تهبط اضطراريا في شارع مزدحم.. شاهد الفيديو

أثار مقطع الفيديو الذي صورته ونشرته الشرطية الأميركية جوانا باتيست بالصدفة أثناء قيامها بدورية اعتيادية في أحد شوارع مدينة باركلاند دهشة المتابعين.

إذ ظهر في المقطع الذي صور في أحد شوارع مدينة باركلاند الواقعة في ولاية واشنطن طائرة صغيرة تهبط بشكل اضطراري وسط السيارات.

حيث اضطر كابتن الطائرة التي كانت من نوع كي أر 2 على الهبوط في الشارع المزدحم بسبب إصابة نظام الوقود بمشكلة.

وعمد الطيار خلال هبوطه إلى الاستفادة من الفراغات الموجودة بين السيارات ليتوقف عند إشارة المرور دون أن يصيب أي سيارة بأذى.

وعبر عدد من السائقين عن دهشتهم من قدرة الطيار على تجنب الاصطدام بهم والهبوط بسلام، في حين نزل عدد من السائقين من سيارتهم للاطمئنان على صحة الطيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية