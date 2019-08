كشفت شركة فيسبوك المالكة لواتس آب وإنستغرام، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة From Facebook إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة.

حيث أكدت مواقع مهتمة بشؤون التكنولوجيا أن الاسمين الجديدين سيظهران في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات “آبل” و”غوغل بلاي”. كما سيتحول اسما التطبيقين إلى “WhatsApp from Facebook”، و” Instagram from Facebook” تدريجياً، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لواتس آب وإنستغرام لدى بعض المستخدمين. يذكر أن فيسبوك استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير إنستغرام في عام 2012، قبل أن تصير مالكة لأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم واتس آب في عام 2014.

The post شركة فيسبوك تُغير اسم تطبيقي واتس آب وإنستغرام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا