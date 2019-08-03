تحديث جديد لـAndroid Auto.. إليك أهم التعديلات

في إطار سعيها لتطوير نظام Android Auto المخصص للسيارات قامت شركة غوغل الأميركية بإطلاق نسخة جديدة معدلة من هذا النظام.

وشملت التعديلات الأيقونات التي أصبحت تأتي بحجم أكبر، وبتصاميم جيدة، كما أصبح التنقل بين هذه الأيقونات يتم بطريقة سلسلة.

كما حظي تطبيق الملاحة بعدد من التعديلات، حيث أصبح من الممكن أن يعمل في حال كان التطبيق في وضع الانتظار، نظرا لإمكانية حصول النظام على المعلومات وبالتالي توجيه السائق بكل يسر وسهولة.

ويعد ترتيب التطبيقات من التعديلات التي حصل عليها نظام Android Auto، حيث ستظهر التطبيقات التي تستخدم بكثرة في الجهة العلوية، كما سيكون بإمكان المستخدم التحكم بهذه التطبيقات من خلال مساعد غوغل الصوتي.

وأتاحت التعديلات الجديدة الفرصة أمام السائق لرؤية كافة الإشعارات الواردة إلى هاتفه المحمول على شاشة سياراته، بالإضافة إلى قدرته على إجراء المكالمات عبر السماعات الموجودة في السيارة.

كما زودت غوغل النظام الجديد بميزة الوضع الليلي الذي يعمل على خفض إضاءة السيارة في الليل أو في الأماكن المظلمة.

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