“آسوس” تكشف عن شاشة لعشاق الألعاب

كشفت شركة آسوس التايوانية عن شاشة ألعاب منحنية أطلقت عليها اسم ROG Swift PG35 VQ.

وتعد الشاشة الجديدة مناسبة لعشاق الألعاب الذين سيكونون أمام فرصة لخوض تجربة جديدة ومميزة.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 35 بوصة وبدقة وضوح 3440*1440 بيكسل، وبمعدل تنشيط للصورة يصل إلى 200 هرتز.

وتتميز شاشة ROG Swift PG35 VQ بدعمها لتقنية HDR، وتقنية نيفديا G-Sync، بالإضافة إلى قدرتها على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة عالية جدا تصل إلى 90%.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطرح الشاشة الجديدة بسعر يصل إلى 3400 دولار أميركي، ولكنها لم تحدد الموعد الرسمي لإطلاق الشاشة في الأسواق.

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