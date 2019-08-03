“هاما” تطلق سماعة بلوتوث مقاومة للماء

أعلنت شركة هاما الألمانية عن سماعة بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء أطلقت عليها اسم Soundcup_D.

وقالت الشركة الألمانية إن سماعتها الجديدة ستأتي بوزن 745 غراما، وستكون مقاومة للماء حتى عمق واحد متر ولمدة نصف ساعة وفق معيار IPX7.

وتتميز السماعة الجديدة بإمكانية فصلها، إذ يكفي أن يقوم المستخدم بتدوير النصف العلوي والسفلي ليحصل على سماعة يمنى وأخرى يسرى ببطارية مستقلة لكل سماعة.

وزودت الشركة الألمانية سماعتها ببطارية الليثيوم أيون باستطاعة 3.7 فولت و1500 ميلي أمبير في الساعة، الأمر الذي يتيح المجال أمام استخدامها لمدة 6 ساعات متواصلة.

وصرحت هاما أن السماعة الجديدة ستعمل في نطاق تردد يمتد من 100 هرتز إلى 20 كيلو هرتز مع مقاومة تصل إلى 4 أوم.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطرح سماعتها في الأسواق بسعر يصل إلى 80 يورو فقط.

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