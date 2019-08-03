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طبرق.. افتتاح الملتقى الوطني الدولي للآداب والنقد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح رئيس الهيئة العامة للثفافة والإعلام بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري فعاليات الملتقى الوطني الدولي للآداب والنقد، في مدينة طبرق.

وشهد الملتقى حضور نخبة من الأكاديميين الذين ستكون لهم إسهامات وقراءات نقدية ودراسات متنوعة تتناول نماذج من إنتاج الأدباء الليبيين كالصادق النيهوم والروائي ابراهيم الكوني.

وكانت أولى الجلسات حول الدراما في ليبيا وبدايات المسرح الليبي قدمها محمد عبدالهادي وأولى أعماله في طبرق بعنوان “آه لو كنت ملكا”، ثم أسس في درنة فرقة هواة المسرح.

وكرّم الملتقى الراحلان الأديب القاص سعيد خيرالله صالح، والكاتب والخطيب عاشور الدمنهوري.

يشار إلى أن الملتقى الوطني بالفترة من 3 إلى 6 اغسطس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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