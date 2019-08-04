تأبين في “المليطانية” لشعراء راحلين

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شهدت بلدة المليطانية –الواقعة على طريق الأبيار المرج –مهرجاناً تأبينياً حمل شعار “يوم الوفاء” لتأبين وتكريم شعراء شعبيين ممن فارقوا الحياة وعددهم 36 شاعراً من مختلف ربوع ليبيا .

رعى الحفل ونظمه أبناء قبيلة العواقير بيت البدور بضيافة عائلة نوح البدري، وبالتعاون مع عدد من نشطاء المنطقة وشعرائها الشعبيين والمهتمين بالتراث والعلاقات الاجتماعية.

قدمت خلال فقرات المهرجان وأمسياته الشعرية تقديم دروع وفاء لعائلات الشعراء الذين وافتهم المنية، فيما يعد بادرة أولى من نوعها حسب ضيوف المهرجان، الذين استمعوا إلى عديد القصائد الشعرية وعاشوا أجواءً تراثية متنوعة منها استعراض الفرسان الشعبيين.

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