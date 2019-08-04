تعرف على فيتامين “ك” ومصادره الغذائية المختلفة

فيتامين ك هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا حيويًا في تخثر

الدم وصحة العظام والقلب، وقد يسبب نقصه نزيفا وضعفا في العظام وربما يزيد من خطر

الإصابة بأمراض القلب.

فيتامين ك هو مجموعة من المركبات مقسمة إلى مجموعتين:

فيتامين K1 أو (phylloquinone).

وفيتامين K2 أو (menaquinone).

فيتامين K1

هو الشكل الأكثر شيوعًا من فيتامين K، ويوجد بشكل

رئيسي في الأطعمة التي يتم الحصول عليها من مصادر نباتية خاصة الخضروات الخضراء

المورقة الداكنة، ومن ناحية أخرى يوجد فيتامين K2

في الأطعمة ذات الأصل الحيواني والأطعمة النباتية المخمرة.

أطعمة عالية في فيتامين ك

الخردل الأخضر. الكرنب. السبانخ. البروكلي. القرنبيط..

الكبد. اللحم. الدجاج.. الفاصوليا الخضراء. البرقوق. الكيوي. زيت الصويا. الجبن

الصلب. الأفوكادو. البازلاء الخضراء. الجبنة الناعمة.

أطعمة توفر كميات جيدة أو معتدلة من فيتامين K2:

الكبد البقري. شرائح اللحم. الدجاج. كبد الأوز. لحوم

البقر. صدور البط. كبد الدجاج.

كيف تلبي متطلباتك من فيتامين K؟

أغنى مصادر فيتامين ك1 هي الخضروات الداكنة الخضراء المورقة، وللحصول على أقصى استفادة من فيتامين ك في اللفت والأطعمة النباتية الأخرى ـ فكر في تناولها ببعض الدهون أو الزيت، وذلك لأن فيتامين ك قابل للذوبان في الدهون ويمكن

امتصاصه بشكل أفضل عند دمجه مع الدهون.

يمكن العثور على فيتامين ك2 فقط في الأطعمة ذات المصادر

الحيوانية وبعض الأطباق المخمرة، كما تنتج بكتيريا الأمعاء كميات صغيرة منه.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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