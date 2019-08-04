“ناسا” تحذر: كويكب مدمر يقترب من الأرض

العنوان_واشنطن

رصدت وكالة الفضاء الأمريكة “ناسا” كويكبا “مدمرا” أضخم من أكبر ناطحات السححاب في الولايات المتحدة يقترب من الأرض ويمر بجوارها خلال الأسبوعين المقبلين.

وأصدرت ناسا برنامجا يوضح رسم الأرض ومدار الكويكب، المسمى QQ23 2006، ومدى قرب كوكبنا من الجسم الفضائي العملاق، بحسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

تشير التقديرات الحالية إلى أن الكويكب يبلغ قطره 570 مترا، وهناك مقطع فيديو لتحليل برنامج ناسا للمسار الذي من المتوقع أن يسلكه كل من الأرض والكويكب 2006 QQ23.

ويوضح الفيديو أنه من المتوقع أن الجسمين سيسيران بالتوازي مع بعضهما البعض، وهناك نقطة تتقاطع فيها الأرض والكويكب، للإشارة إلى أن الكويكب لديه القدرة على الاصطدام بالأرض، ولكن هذا الاحتمال ضعيف إلى حد ما.

ووفقا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن هذا الكويكب الضخم الضخم سوف يمر بالأرض في 10 أغسطس.

على الرغم من أن الكويكب يُصنف على أنه “جسم قريب من الأرض”، إلا أنه أقرب نقطة بينه وبين الأرض ستكون على بعد حوالي 4.6 مليون ميل.

وإذا اصطدم هذا الكويكب بالأرض، فسيؤدي ذلك إلى “دمار” واسع النطاق، أما إذا سقط في المحيط، فسوف يتسبب في حدوث تسونامي كبير من شأنه أن يؤثر على الأراضي المنخفضة في المنطقة المحيطة، كما سيغير مناخ الكوكب لسنوات قادمة.

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