أودي تبحث عن التميز وتُطلق سيارة صغيرة بهيكل أنيق وسعر معقول

أطلقت شركة أودي نموذجها الجديد من سيارات A1 الصغيرة التي يعشقها الملايين حول العالم.

حيث أتت السيارة بهيكل هاتشباك أنيق وعصري، يتميز بمصابيح LED جذابة، وفتحات هوائية كبيرة على الواجهة الأمامية، وشبك كبير لغطاء المبرد، وعجلات رياضية كبيرة بمقاس 16 و18 إنش.

كما أصبحت A1 من الداخل قمة في العصرية بفضل المقاعد الرياضية المريحة، وواجهة القيادة المتطورة المزودة بزوج من الشاشات، والتي يدخل في تركيبها ألياف الكربون المصبوغة بألوان تتناسب مع لون الهيكل الخارجي.

هذا تستخدم السيارة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام مراقبة بكاميرات أمامية وخلفية، ونظاماً خاصاً يمنع انزلاقها على المنعطفات الخطرة أو الطرق المكسوة بالجليد والأمطار.

