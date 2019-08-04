غراء قوي يدخل موسوعة غينيس.. اقرأ التفاصيل

تمكنت شركة Delo الألمانية من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجحت في صناعة غراء قوي للغاية.

وقامت الشركة الألمانية باختبار هذا الغراء أمام ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث عمدت إلى وضع الغراء على أسطوانات، وتم وصل هذه الأسطوانات بشاحنة يبلغ وزنها 17 طنا من جهة، وبرافعة من الجهة الأخرى.

وبعد ذلك قامت الرافعة برفع الشاحنة في الهواء لمدة 60 دقيقة، لتحطم الشركة الألمانية بذلك الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس.

وعبر مسؤول في الشركة الألمانية عن فخره بالغراء الذي أنتجته الشركة، وبقدرة الشركة على تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال.

ولا تعد هذه التجربة الأولى من نوعها إذ سبق وقام المركز الألماني لعلوم الطيران بتجربة مشابهة رفع فيها 16.9 طن بواسطة غراء صنعه خبراؤه.

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