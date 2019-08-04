أبل تستعد لإطلاق بطاقة ائتمانية

أشارت مجموعة من التقارير إلى رغبة شركة أبل بإطلاق بطاقة ائتمانية بخصائص مشابهة لبطاقتي فيزا وماستر كارد.

وقالت التقارير إن الشركة الأميركية ستطلق على البطاقة اسم Apple card، وستأتي بصيغة جديدة مختلفة عن الصيغ الموجودة في بطاقات الائتمان الأخرى، فلن تحتوي على أرقام من 16 رمز، ولن يكون لها تاريخ صلاحية.

وستعمل أبل على حماية البطاقة الجديدة من التهكير من خلال تزويدها بمواصفات تشفير عالية، كما ستضيف إليها ميزة المكافآت التي تعيد لمالك البطاقة 2% من قيمة الأموال التي ينفقها في المتاجر التابعة لأبل.

وعمدت الشركة إلى التعاون مع ماستر كارد وبنك Golden Sachs لتعزز أمان البطاقة من ناحية بيانات الشراء الخاصة بالمستخدمين، ولكي تمنع الشركات الأخرى من الاستفادة من بيانات المستخدمين لأغراض دعائية.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأميركية البطاقة الجديدة في الأسواق في سبتمبر القادم خلال عرض ترويجي لعدد من الأجهزة والهواتف الذكية التي تنتجها.

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