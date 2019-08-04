متلازمة “غريبة” تجبر أميركي على هجر عائلته

قام الأميركي درولميرفي البالغ من العمر 41 عاما بهجر عائلته بسبب عدم قدرته على تحمل الضوضاء.

وقال الرجل الذي يعمل كمدير إنتاج في شركة غرافيك أنه مصاب بمتلازمة حساسية الصوت الانتقائية، الأمر الذي يجعله يشعر بالغضب والتوتر من أبسط أنواع الضجيج.

وقال دورل إنه غير قادر على تحمل أصوات مضغ الطعام التي تصدر من عائلته على المائدة، وأصوات نقر الأقلام التي تصدر من زملائه في العمل، الأمر الذي جعله علاقته سيئة مع الجميع.

وعلى الرغم من محاولة درول تجاهل هذا الأمر، والتأقلم معه إلا أنه لم يستطع، ليقرر في النهاية هجر عائلته والعيش بعيدا عن الضجيج.

ويقوم الرجل بتجاهل الأصوات التي تسبب له الشعور بالضيق والتوتر من خلال تشتيت انتباهه عنها أو الاستماع للموسيقى.

يذكر أن متلازمة حساسية الصوت الانتقائية اضطراب عقلي يؤدي إلى حدوث ردود عاطفية شديدة كالشعور بالغضب، الذعر، والتوتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية