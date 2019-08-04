“أنكر” تكشف عن جهاز لمراقبة الأطفال

أزاحت شركة أنكر الصينية الستار عن جهاز جديد لمراقبة الأطفال أطلقت عليه اسم Eufy Space View.

وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة HD مقاس 5 بوصات لمراقبة الرضع، وكاميرا بانورامية قابلة للتحريك ل330 درجة أفقيا و110 درجات عاموديا، بالإضافة إلى ميكرفون مدمج، وسماعة، وحامل تثبيت يوضع على الحائط، كابل Micro-USB، ومحولات طاقة للشاشة والكاميرا.

وزودت الشركة الصينية الشاشة ببطارية بسعة 2900 ميلي أمبير تعمل لمدة 7 ساعات متواصلة، ولمدة 17 ساعة في وضع توفير الطاقة.

أما بالنسبة للكاميرا فستتميز باحتوائها على الوضع الليلي، وعلى مستشعر حرارة مدمج، كما تعتمد على وجود مداخل USB والتي تمد الجهاز بالطاقة.

وستحتوي الكاميرا على عدسة قياس 62 درجة والتي تظهر صورة واضحة من مسافة 2 إلى 3 أمتار، كما توفر هذه العدسة نطاق رؤية بمقدار 110 درجات.

وقالت الشركة الصينية إن الكاميرا البانورامية الموجودة في الجهاز تعمل على نقل البيانات بواسطة التردد 2.4 غيغا هرتز بتغطية تصل إلى 140 مترا دون أن يكون هناك حاجة إلى شبكة WLAN.

الجدير بالذكر أن آنكر ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 160 دولارا أميركيا.

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