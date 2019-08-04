فيسبوك تقرر تغيير اسمي “واتساب وإنستغرام”

قررت شركة فيسبوك إضافة اسمها إلى تطبيقي واتساب وإنستغرام التابعين لها بهدف ربط الشركات بفيسبوك بشكل كامل، ولكي يكون جميع المستخدمين على علم بأن هذين التطبيقين ملك للشركة الأميركية.

وقالت الشركة إن اسم التطبيقين سيصبح WhatsAPP from Facebook، وInstagram From Facebook.

وجاء هذا القرار بعد فك الشراكة بين شركة فيسبوك ومؤسسي واتساب وإنستغرام، وخروجهما من الشركة.

وقالت فيسبوك إن التعديل الجديد سيظهر للمستخدمين في متجري أبل وغوغل بلاي قريبا، بالإضافة إلى ظهوره على هواتف المستخدمين.

يذكر أن شركة فيسبوك تقوم بنفس الأمر مع تطبيقها للشركات Workplace، وتطبيق Oculus للواقع الافتراضي.

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