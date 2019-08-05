“تنمية 360” تقيم معرضها التشكيلي ببنغازي

متابعة|218

شهد فندق تيبستي في مدينة بنغازي، معرضا للفنون التشكيلية أشرفت عليه منظمة “تنمية 360″بحضور عدد من المهتمين بالثقافة والفنون في المدينة.

اختارت “360” شعار “الهوية الليبية بعيون شبابية”، عنواناً لمعرضها الأول ليختزل معنى الهوية البصرية، في رواق فني يضم عددًا كبيرًا من اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى مشاركات متميزة من معماريين ليبيين.

تخلل المعرض أنشطة ثقافية حوارية لإثراء ذاكرة الحضور، مع نخبة من الفنانين، والكُتَّاب والمعماريين ويأتي المعرض –حسب منظميه- ضمن مساعي المنظمة الحثيثة لإبراز الهوية الليبية العريقة، وإظهارها بالشكل المطلوب لها، وهي من أبرز أهداف منظمة 360 التي عمِلت على تنظيم معرضها الذي لاقى إعجاب الكثير من المهتمين ومحبّي الأعمال الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية