اللوز كنز طبيعي وصحي

اللوز حلو المذاق, صحي ومناسب لعدد لا حصر له من

الأكلات، وفوائده كثيرة، فلنتعرف على فوائد اللوز وقيمته الغذائية من خلال المقال

التالي.

عند نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع تزهر وتزهو

شجرة اللوز، إلى أن تنضج الثمار بعد حوالي ستة أشهر من موعد الازهار.

في المراحل المبكرة تكون الثمرة لينة وخضراء وفي

بعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط هناك من يأكل الثمرة وهي ما تزال خضراء، مع

قشرتها.

هناك أيضا اللوز البري الذي يحتوي على مادة

الاميغدالين- والتي عندما تتحلل في الجسم ينتج حمض سيانيني سام، طعم هذا اللوز مر،

ولا ينصح بتناوله إلا بكميات صغيرة.

اللوز العادي له طعم حلو لأن كمية الاميغدالين

فيه صغيرة.

فوائد اللوز فوائد اللوز الصحية عديدة، فهو:

• يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض

الكوليسترول. • غني

بالمغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين E والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض ضغط الدم

وتقوية العظام.

• له ميزة موازنة السكر في الجسم وتخفيف الحرقة.

• يحسن مرونة الجلد وحتى الحالة المزاجية.

• إذا مللتم من وضع الفراولة على الكعك، فيجب أن

تعرفوا أنه من الممكن التنويع ووضع اللوز، فهو رائع في زيادة الرغبة الجنسية.

• النساء الحوامل يستمتعن بأكل اللوز المحمص لتخفيف

الغثيان الذي يصاحب الحمل.

• ينصح مرضى السرطان بإدخال اللوز في حميتهم

لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات، المعادن، البروتينات، الأحماض الدهنية

والمواد الكيميائية النباتية، والتي قد تمنع انتشار السرطان في الجسم.

المصدر: الصحة ويب

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