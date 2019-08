بعد أنباء عن تعرضه لحادث سير.. صدمة كبيرة بين مُحبي المطرب العراقي سيف نبيل

أصابت الصدمة العديد من محبي المطرب العراقي سيف نبيل بعد تناقل إشاعة كاذبة حول تعرضه لحادث سير في القاهرة أودى بحياته.

حيث انتشرت صور سيف نبيل وهو ملطخ بالدماء، فيما يقوم بعض الأشخاص بحمله إلى خارج السيارة، وتظهر ملابسه ملطخة بالدماء، نفس الملابس التي ارتداها سيف في آخر ظهور له عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”.

وبعد ساعات قليلة كشف أحد أصدقاء سيف على تويتر الحقيقة، ملمحاً إلى أن الشائعة قد تكون متعمدة من قبل مقربين من الفنان العراقي، قبل أن يخرج الفنان نفسه بمقطع فيديو ليكشف فيه حقيقة ما حدث.

هذا وأكد سيف أنه فوجئ بتسريب صور من كواليس تصوير فيديو الكليب الجديد الذي يقوم بتصويره في القاهرة، وأن تصويره المستمر لما يقرب من 18 ساعة هو ما دفعه إلى الخلود للنوم وعدم علمه بما حدث على مواقع التواصل إلا حين استيقاظه صباح اليوم التالي.

