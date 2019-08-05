بوشناف: إعلان حالة النفير العام زاد من استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة المؤقتة

أعلن وزير الداخلية أن نسبة الجريمة انخفضت في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، وأنها تكاد تكون انعدمت بعد تفعيل الخطط الأمنية المحكمة على مدى الأشهر الماضية.

ولفت بوشناف في تصريح خلال جولته التفقدية ببنغازي، إلى أنه منذ إعلان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حالة النفير العام التي تلزم كل المواطنين بالانخراط في العمل الوطني، بدأت عمليات الاستهداف وبدأت الجرائم تحمل رسائل تشويه للمؤسسة العسكرية والأمنية والسلطات الشرعية للبلاد.

وأكد بوشناف أن القصد من استهداف بنغازي هو إرسال رسالة للعالم ولسكان طرابلس بأن مناطق سيطرة الجيش والحكومة المؤقتة ليست آمنة، وهذا ما ينافي الحقيقة تماما وفقا لوصفه.

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