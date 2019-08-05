بعد فضيحة إخلاقية لدبلوماسي ليبي.. خارجية البرلمان تخرج عن صمتها

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب ما وصفته قيام أحد الدبلوماسيين الليبيين بأفعال غير أخلاقية أثناء فترة عمله.

وأعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في بيان له عن استنكار اللجنة لأفعال “أحد الدبلوماسيين الليبيين في الخارج” دون ذكر اسمه.

واعتبرت اللجنة تلك الأفعال “مخالفة للأخلاقيات والآداب العامة ومنتهكة لواجبات العمل الدبلوماسي والتزاماته وهي تسئ لسمعة الدولة الليبية وتستوجب المسؤولية التأديبية”.

وشددت اللجنة “على أن استمرار هذا الدبلوماسي في منصبه دون محاسبة هو دليل على الفوضى وغياب آليات محاسبة الدبلوماسيين والحرص على المصلحة العامة”.

وأشارت اللجنة إلى أن “تدني مستوى الدبلوماسيين بصفة عامة هو نتيجة لغياب الرقابة البرلمانية على أعمال وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التي تتبعها بالخارج وتعيين الدبلوماسيين في مناصبهم بشكل عشوائي بالمخالفة للقانون وللأعراف الدبلوماسية ودون اعتماد مجلس النواب وهو نتيجة للاتفاق السياسي الذي أفرز حكومة غير دستورية لم تنل ثقة البرلمان حتى الآن”.

ودعت اللجنة إلى ضرورة مراجعة البعثات الدبلوماسية بالخارج وضرورة امتثال الموظفين بها للقانون وللأعراف الدبلوماسية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسجيل صوتي يقولون إنه لاحد الدبلوماسيين الليبيين العاملين في دولة عربية مجاورة ويظهر التسجيل قيام الدبلوماسي بدعوة إحدى الفتيات للقيام بممارسات غير أخلاقية في مقر عمله الدبلوماسي ولم يتسنى لبوابة إفريقيا الإخبارية التحقق من صحة التسجيل من مصدر موثوق كما لم تعلق وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على التسجيل.

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