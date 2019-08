التقى السفير الايطالي جوزيبي بوتشينو جريمالدي مع وزير الصحة بحكومة الوفاق احميد بن عمر، اليوم الاثنين.

وناقش اللقاء برامج التعاون الإيطالي والاتحاد الأوروبي في ليبيا في قطاع صحة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الأهالي المحليين، وذلك بحسب تغريدة السفير الإيطالي.

