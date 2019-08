قال قائد محور عين زارة التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري، أن ” قوات الجيش اقتربت من اقتحام العاصمة، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة”.

وأكمل المنصوري، في تصريحات صحفية له، أنه ” تم توفير كل الإمكانات الضرورية سواء من حيث الأفراد أو المعدات أو الترتيبات الأمنية لما بعد التحرير”.

The post قيادي بالجيش: جاهزون بكافة الإمكانيات اللازمة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية