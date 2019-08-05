تدمير عربات بغارات دقيقة لسلاح الجو

أخبار ليبيا24-خاص

واصلت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات دقيقة ضد أهداف تابعة للمليشيات في مناطق متفرقة من ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان اليوم الإثنين إن المقاتلات الحربية شنت يومي الأحد والإثنين غارات جوية دقيقة على عدة مواقع استهدفت ميليشيات مجلس شورى بنغازي الإرهابي والمعارضة التشادية في غرب ووسط وجنوب ليبيا.

وأضاف المركز، أن الغارات استهدفت عدة عربات تابعة لشورى بنغازي الإرهابي بمنطقة السدادة وتدميرها بالكامل، كما استهدفت استيقافًا لعناصر شورى بنغازي بين بوابة السدادة وقلعة السدادة (جنوب شرق مصراتة).

وأكد المركز، أن هذه الغارات دمرت العديد من العربات في هذا الموقع.

وأشار المركز، إلى استهداف سلاح الجو لمجموعة من الأفراد والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان، كما استهدف تجمعًا آخرًا لإرهابيي شورى بنغازي بالقرب من منطقة بوقرين (118 كم جنوب مصراتة).

وأفاد المركز، أن سلاح الجو استهداف عدة أهداف للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق بالجنوب الليبي، مشيرًا إلى أن كل الضربات كانت دقيقة ومركزة.

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