شركة الكهرباء: خارجون عن القانون يقتحمون أربع محطات في مناطق مختلفة

أكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعات خارجة عن القانون باقتحام محطة تحويل بوكماش، قرب زوارة، ومحطات تحويل شرق طرابلس، وكعام، والخمس، في محاولة لإرجاع التيار الكهربائي بالقوة.

وقالت الشركة إن اقتحام المجموعة المسلحة لمحطة تحويل بوكماش، نتج عنه تعطيل وصول التغذية الكهربائية لمحطة الزاوية، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مدن الزاوية والجميل والعجيلات، ومناطق الحرشة وجنوب مدينة صرمان.

وأضافت الشركة أن هذه التصرفات غير المسؤولة تتسبب في انخفاض التردد، ما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، وتهديد استقرار الشبكة الكهربائية.

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