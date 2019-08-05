تحكم 30 بنغازي: سيتم طرح الأحمال في الذروة الصباحية

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة تحكم 30 بنغازي في الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين أنه بطلب من التحكم الجهوي الشرقية سيتم طرح أحمال في حدود 50MW داخل بنغازي في الذروة الصباحية.

وأوضحت الغرفة عبر حسابها الرسميي على “فيسبوك” أن التوليد المتاح والأحمال المسلجة ليوم الأحد 4 أغسطس في الشبكة 1597 ميغا وات والعجز في الشبكة 178 ميغا وات.

وأفادت غرفة تحكم 30 بنغازي في الشركة العامة للكهرباء أن الأحمال المسجلة 1775 ميغا وات وعدد ساعات طرح الأحمال من 4 إلى 5 ساعات.

وذكرت أن التوليد المتاح والأحمال المتوقعة ليوم غد الإثنين 5 أغسطس سيكون التوليد المتاح في الشبكة 1595 ميغا وات، والعجز 160 ميغاوات.

وأشارت غرفة تحكم 30 بنغازي إلى أن الأحمال المتوقعة 1775 ميغا وات وعدد ساعات طرح الأحمال من 4 إلى 5 ساعات.

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