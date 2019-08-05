تخرج 1500 ضابط صف في بنغازي

احتفلت ثانوية ضباط الصف بمدينة بنغازي اليوم الاثنين بتخريج الدفعة التاسعة من مراكز التدريب العسكري الاساسي والتي تشمل مركز تدريب طبرق، والبيضاء، والمرج، والابيار، وسلوق، ومركز تدريب براك الشاطئ، ومركز تدريب سبها.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن عدد الخريجين بلغ 1500 خريج تم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الافراد.

وأوضح المسماري أنه بتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد الجنود الجدد 25000 ألف جندي بالإضافة إلى دفعات من الضباط وضباط الصف الجدد مشيرا إلى أن هذه المجهودات في تأتي اطار ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة العربية الليبية.

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