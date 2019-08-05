الجيش يكشف حقيقة استهداف مرزق

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية استهدفت عناصر المعارضة التشادية حول مدينة مرزق.

وقال المركز الإعلامي في بيان مصور، إن القوات الجوية تواصل ضرباتها العسكرية الأمر الذي يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ما وصفتها بالعناصر الإرهابية.

وأوضح المركز الإعلامي أن سلاح الجو نفذ اليوم الاثنين وخلال اليومين الماضيين ضربات استهدفت تجمع من العربات بمنطقة السدادة ما أدى لتدميرها بالكامل بالإضافة إلى استهداف نقطة استيقاف لعناصر شورى بنغازي المدرجة على لائحة الإرهاب بين بوابة السدادة وقلعة السدادة ما أدى لتدمير العديد من العربات في هذا الموقع.

وأكد المركز الإعلامي أنه جرى استهداف تجمع للعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان إلى جانب استهداف عدد من عناصر شورى بنغازي الهاربين قرب بوقرين بالإضافة إلى استهداف عدة أهداف للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق مشيرا إلى أن الضربات كانت دقيقة ومركزة.

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