بالصور.. تخريج 1500 جندي بمراكز التدريب العسكري الأساسي

بنغازي-العنوان

احتفل اليوم الإثنين بمقر ثانوية ضباط الصف ببنغازي بتخريج 1500 جندي من مراكز التدريب العسكري الأساسي.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الخريجين الجدد تلقوا تدريبات بمراكز تدريب طبرق والبيضاء والمرج والأبيار وسلوق وبراك الشاطئ وسبها.

وأضاف المسماري، أن عدد الخريجين 1500 وقد تم توزيعهم على الوحدات التي تحتاج لاستكمال الملاك من الأفراد”.

وأوضح، أن بتخريج الدفعة التاسعة فقد تجاوز عدد الجنود الجدد 25 ألف جندي إضافة لدفعات من الضباط وضباط الصف الجدد.

وأشار المسماري، إلى أن هذه المجهودات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة إلى المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة بناء وتفعيل القوات المسلحة العربية الليبية.

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