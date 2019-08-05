بشأن الاعتداءات المتكررة على معيتيقة .. سلامة يجدد دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة عيد الأضحى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى.

وفي السياق ذاته، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني ، إصابة طائرة حجاج مدنية بمطار معيتيقة بطرابلس، بعد سقوط قذائف من مليشيا تابعة لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وأعلنت أيضاً الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة، توقف الملاحة الجوية بعد قصف مدرج الطائرات المدنية .

وأكد المركز في بيان له أن مليشيات ماتسمي بــ “البقرة” التابعة لحكومة السراج، والمتمركزة في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، قصفت المطار بـ6 صواريخ وقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابة إحدى الطائرات المدنية التي كانت تستعد لإقلال حجاج لبيت الله الحرام إصابات طفيفة.

وتتواصل هذه الهجمات بدون هوادة منذ بدء إعلان انطلاق علمية تحرير طرابلس التي أعلن عنها المشير خليفة حفتر في الرابع 4 من أبريل على الرغم من دعوات الأمم المتحدة لحماية جميع البنى التحتية المدنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

ومع بدء موسم الحج المقبل، تهدد هذه الاعتداءت على مطار معيتيقة فرص الحجاج من غرب ليبيا من أداء فريضة الحج.

ففي الثالث من أغسطس، أدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو عن 250 حاجاً على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.

ويذكّر الممثل الخاص أطراف النزاع بواجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والتحوط احتراماً تاماً في جميع الأوقات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما ينبغي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حماية السكان المدنيين.

ويشير الممثل الخاص للأمين العام إلى أن الضربات المتكررة ضد مطار معيتيقة تعكس أحد عناصر العنف المتزايد الذي يطال السكان المدنيين.

كما يعرب عن قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع نطاقاً على المتضررين مباشرةً من القتال، بما في ذلك الآلاف من المدنيين المحاصرين في الخطوط الأمامية للمواجهات ومئات الآلاف من النازحين.

وبغرض التخفيف من وطأة هذه الأولويات الإنسانية العاجلة والبدء في معالجتها، يجدد الممثل الخاص للأمين العام دعوته إلى الشروع في هدنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المقبل.

وحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، فإن مطار معيتيقة بطرابلس ملحق به سجن به 2300 من أخطر العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش والقاعدة.

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