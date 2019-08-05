المجلس التأديبي للمخالفات الإدارية بصحة المؤقتة يعقد اجتماعا تشاوريا

عقد المجلس التأديبي للمخالفات الادارية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة اجتماعاً تشاوريا بعد إعادة تشكيله بموجب قرار وزير الصحة سعد عقوب.

ويتكون المجلس بموجب القرار برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي وبعضوية كلاً مدير إدارة الشؤون الادارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الجادة بوغرسة .

وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية خلال الاجتماع إلى أن المجلس التأديبي للمخالفات الادارية والفنية يختص بالتحقيق والمتابعة حول كل القضايا الادارية والفنية المحالة لوزارة الصحة من جهات الاختصاص بالنطاق المكاني.

وطالب المجلس بضرورة تنسيق العمل بين أعضاء المجلس وتحديد مواعيد محددة لانعقاد المجلس لبحث كافة القضايا الإدارية العالقة وفقا للقوانين واللوائح الإدارية المعمول بها.

وشدد الورفلي على ضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الهامة وخاصة التي ترتب عليها إيقاف موظفين عن العمل أو إيقاف حسابات جهات عامة.

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