داخلية المؤقتة: بنغازي تواجه هجمة إرهابية هدفها زعزعة أمن وإستقرار المدينة

ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأول تعليماته المشددة باستخدام القوة تجاه كل من يهاجم مراكز الشرطة أو المقرات الأمنية وذلك خلال جولة أجراها لتفقد سير الأمن بمدينة بنغازي.

المستشار بوشناف أكد عبر المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة على أن مراكز الشرطة محمية بموجب القانون صادرا تعليماته لمدراء الأمن بضرورة استخدام القوة في حال مهاجمة أي مقر أمني لأنه واجب.

ودعا الوزير كافة مراكز الشرطة التي تقع في نطاق اختصاصها أية جرائم بمواصلة العمل ليل نهار حتى اكتشاف خيوط هذه الجرائم،مشدداً على ضرورة إنهاء كل القضايا المقيدة ضد مجهول.

وأشار إلى أن الدولة والمؤسسة العسكرية والشباب المساند ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي تحدث بين الفنية والأخرى، مؤكدا أنها جرائم إرهابية خطيرة القصد من ورائها زعزعة الأمن في بنغازي والمساس باستقرارها ونقل رسائل خاطئة ضد الجيش والشرطة.

المستشار بوشناف قال :”كلنا مسؤولين عن بسط الأمن وليس هناك أحد يتنصل من مسؤولياته”، مشدداً على ضرورة الانتشار والمجاهرة بالأمن بما يكفل القضاء التام على الجريمة”.

وأصدر وزير الداخلية تعليماته لمدراء الأمن المرافقين له في الجولة وكافة مديريات الأمن بجمع القوة العمومية،موجها التعليمات للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمعاقبة كل المتغيبين والمتقاعسين دون أية مجاملة.

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