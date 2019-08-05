عقوب والحبري يتفقدان مبنى الإسعاف والطوارئ بمستشفى الجلاء

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب برفقة محافظ المصرف المركزي وعضو لجنة إعادة استقرار بنغازي علي الحبري يوم أمس، بزيارة تفقدية لمستشفى الجلاء شملت مشروع الصيانة الجذرية لمبنى الإسعاف والملاحظة والطوارئ، وأقسام العناية الفائقة والحروق.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، إن هذه الزيارة تأتي بعد افتتاح الأقسام المذكورة وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية خلال الأيام الماضية.

هذا وضمت الزيارة كلا من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير عام المستشفى خالد الجازوي، ورئيس الشؤون الطبية بالمستشفى أشرف السعيطي.

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