وزير الشؤون الاجتماعية تتفقد دار البراعم للفنون

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي الأحد بجولة داخل دار البراعم للفنون التابعة للوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أن الشعافي التقت بثينة العزابي والموظفات بالدار لبحث سير العمل بالدار وكيفية معالجة بعض الامور الإدارية خصوصا المرتبات وتوفير بعض المستلزمات.

ورافق الشعافي في الجولة مدير ادارة الشؤون الدارية والمالية خليفة بوشويرب ومدير مكتب المراجعة الداخلية ناصر الشريف ورئيس القسم المالي المهدي الذوادي ومن وحدة المخازن محمد الزليطني.

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