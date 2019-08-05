مصدر: سلاح الجو استهدف مسلحي المعارضة التشادية في مرزق

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شن ضربة جوية موفقة استهدفت مسلحي من المعارضة التشادية بالقرب من قلعة مرزق.

وأضاف المصدر أن الضربة أسفرت عن مقتل عدد منهم وإصابة عدد آخر، نافيًا ما يشاع عن استهداف حفل زفاف وأنه لا أساس له من الصحة.

وذكر المصدر أن هناك انتشار عددا من القناصة في عدد من الأبنية والمؤسسات المدنية بالإضافة إلى تواجدهم بسيارات دفع رباعي مسلحة في مداخل ومخارج مدينة مرزق.

وكانت عناصر من المعارضه التشاديه وتحديدًا من قبيلة التبو التشاديين حالولت اقتحام مدينة مرزق ووقعت اشتباكات عنيفه جدا بين القوات المسلحة والقوات المساندة.

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