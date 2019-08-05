الرئاسي يدين هجوم مرزق ويتحدث عن «عشرات القتلى»

دان المجلس الرئاسي ، اليوم الاثنين، الهجوم الذي تعرضت له مدينة مرزق أمس الاحد، محملا قوات الجيش التابعة للقيادة العامة مسؤولية الهجوم، وداعيا الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة.

وقال بيان رسمي صادر عن المجلس، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «يدين المجلس الرئاسي لح بأقسى عبارات الإدانة القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد من قبل ميلشيات حفتر، واستهدف حي القلعة السكني، وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى المدنيين».

وتابع البيان: «يطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكبته وترتكبه هذه الميلشيات من جرائم في مرزق»، حسب تعبيره.

ولقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 من المدنيين في مرزق جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو المجلس البلدي في مرزق إبراهيم عمر.

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