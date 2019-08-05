إتمام صيانة حقل البوري البحري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إنجاز أعمال الصيانة في حقل البوري البحري لإنتاج النفط، وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قام بزيارة إلى الحقل واجتمع بالعاملين هناك، حيث اطلع على سير العمليات وتفقد أعمال الصيانة التي تمت مؤخرا .

كما أنجزت أشغال الصيانة بالمنصتين ثلاثة وأربعة قبل يومين من الوقت المحدد، وقد شمل ذلك إصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

يشار إلى أن حقل البوري يقع على بعد حوالي مئة وعشرين كيلومترا شمال غرب طرابلس وتشرف على تشغيله شركة مليتة للنفط والغاز التابعة للمؤسسة، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي ثلاثين ألف برميل يوميا.

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