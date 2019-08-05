الدفاع التونسية تحبط محاولة تسلل 53 شخص إلى تونس عبر الحدود مع ليبيا

ليبيا – قالت وزارة الدفاع التونسية في بياناً لها أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بنقردان تمكنت أمس الأحد من توقيف 53 شخصاً بدون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود نحو التراب التونسي خلسة.

وزارة الدفاع التونسية أوضحت عبر موقعها الرسمي أن المحتجزين الذين تم منعهم من الدخول إلى تونس و إرجاعهم إلى ليبيا هم 20 من جنسية سودانية و33 من جنسية إيفوارية والإشارة عليهم بضرورة الدخول من البوابات الرسمية.

كما تمكنت هذه التشكيلات اليوم الاثنين من إيقاف شخص من جنسيّة سودانيّة تمّ تسليمه إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة التي تولت ترحيله نحو ليبيا بالإضافة إلى إيقاف شخصين من نفس الجنسيّة تمّ تسليمهما إلى مركز الحرس الحدودي بالمقيسم لمزيد التحري معهما.

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