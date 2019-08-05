شركة الكهرباء: الاظلام التام الذي حدث سببه رفض بعض المدن لعملية طرح الأحمال

ليبيا – بيّن مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري أن الإظلام الحاصل يوم الجمعة الماضية كان نتيجة رفض بعض المدن والمناطق لعملية طرح الأحمال وكذلك التعديات اليومية على المحطات مما سبب إرباك في سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية.

التكوري قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن الإظلام له إنعكاسات و تبعات خطيرة من بينها عدم دخول عدد من وحدات التوليد للخدمة فهناك 6 وحدات في محطة الزاوية لا زالت خارج الخدمة ووحدة إنتاجية في محطة مصراته مع المولد البخاري بقدرة حوالي 350 كيلو واط ووحدتين في الخمس بقدرة 200 كيلو واط.

وكشف أن القدرة الإنتاجية خارج الشبكة تقدر حالياً بـ 1500 ميغا واط نتيجة الإظلام الذي تم التحذير منه مسبقاً وتعنت الكثير من المدن والمناطق في رفض طرح الأحمال والإعتداء على محطات 220، مؤكداً أن العمل جاري من قبل المهندسين والفنيين لإدخال كل الوحدات التي خرجت من الخدمة وعودة الوضع لما هو عليه قبل الإظلام.

ونوّه إلى أن الشركة تمر حالياً في مرحلة بناء شبكة لذلك للآن لم يعود التيار الكهربائي كما كان عليه وفي حال إعادة كل الوحدات والقدرات الإنتاجية للشبكة سيتبين للجميع إن كانت المناطق الرافضة لعملية طرح الأحمال قد تعلمت درس من ما حصل أم لا.

كما شدد على ضرورة وضع حد لأنانية هذة المناطق والوقوف مع الشركة العامة للكهرباء وتقدير الظروف الحالية التي تمر بها مع العلم أن هناك جهود حقيقية تبذل لرفع كفاءة الشبكة بدليل إيفاد عدد من المهندسين إلى ألمانيا لتدريبهم على تشغيل محطة أوباري، مشيراً إلى أن الوحدة الرابعة كانت في التجارب التشغيلية وقاب قوسين أو أدنى من دخولها للشبكة لكن حدوث الإظلام أخر من دخول الوحدة.

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