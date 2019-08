المتوسط قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية المفوضة بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي، بجولة داخل دار البراعم للفنون التابعة للوزارة. وناقشت الشافعي خلال الجولة سير العمل بالدار وكيفية معالجة بعض الامور الادارية خصوصا المرتبات وتوفير بعض المستلزمات.

The post وزيرة الشؤون الاجتماعية بالوفاق تزور دار البراعم للفنون appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية