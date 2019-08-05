النائب العام المصري يحيل 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح "داعش ليبيا"

أحال النائب العام المصري 11 متهماً إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش (الإرهابي) في ليبيا، بحسب ما أقفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلن النائب العام المصري إحالة 11 متهما، بينهم 4 ليبيين، إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الاثنين أن “النائب العام المستشار نبيل أحمد صادر أحال 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها”.

وبحسب النائب العام، فإن تلك الجرائم شملت “اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين”.