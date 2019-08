” داخلية المؤقتة” تطالب بتعديل قانون الشرطة لهذا السبب

طالب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مجلس النواب بإصدار تعديل قانون الشرطة وذلك لمنح رجل الأمن و الشرطة حقوقه الكاملة.

وأوضح بوشناف، أن ” الحكومة المؤقتة مهتمة جداً بجهاز الشرطة وتبذل قصار جهدها للارتقاء بهذا القطاع، مهيباً بأعضاء في مجلس النواب بضرورة التعجيل في إصدار قانون الشرطة.

وطالب بوشناف بتحسين وضع رجل الشرطة وحصوله على كافة امتيازاته وتأمينه الطبي التي سيكفلها القانون الجديد.

