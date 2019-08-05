نشر دوريات أمنية على طول الشريط الساحلي

قامت وحدة الدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالتمركز والانتشار على طول الشريط الساحلي المُمتد من الإشارة الضوئية البيفي غرباً وحتى وادي ترغت والحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار شرقاً.

وتأتي هذه التمركزات تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن الفرع لتأمين الطريق الساحلي وتسهيل حركة السير للمواطنين في الأماكن التي تكثُر فيها الازدحامات، ومساندة الأجهزة الأمنية المختلفة في تأدية مهامها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وتفعيل البوابات الثابتة والاستيقافات الأمنية لحفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التمركزات الأمنية سترابط في كافة تقاطعات الطُرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقربوللي والإشارات الضوئية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية