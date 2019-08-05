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نشر دوريات أمنية على طول الشريط الساحلي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت وحدة الدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالتمركز والانتشار على طول الشريط الساحلي المُمتد من الإشارة الضوئية البيفي غرباً وحتى وادي ترغت والحدود الإدارية لبلدية القربوللي قصر خيار شرقاً.

وتأتي هذه التمركزات تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن الفرع لتأمين الطريق الساحلي وتسهيل حركة السير للمواطنين في الأماكن التي تكثُر فيها الازدحامات، ومساندة الأجهزة الأمنية المختلفة في تأدية مهامها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وتفعيل البوابات الثابتة والاستيقافات الأمنية لحفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التمركزات الأمنية سترابط في كافة تقاطعات الطُرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج بلديتي تاجوراء والقربوللي والإشارات الضوئية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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