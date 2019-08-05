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مساعٍ لإعادة الاتصالات للمنطقة الشرقية 

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن مدينة الخمس، التي تعتبر إحدى النقاط الرئيسية من طرابلس، أدى إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية فقط عن المنطقة الشرقية بالكامل.

الهيئة وفي بيان لها أشارت إلى أن فرق الصيانة بعد التحقق ورصد فريق هاتف ليبيا لسبب الخلل، اتضح أن هناك قطعا في كابل الألياف البصرية بين منطقة المقرون الزويتينة.

وأشارت إلى أن العمل ما يزال متواصلا من قبل فنيي شركة هاتف ليبيا وشركة الكهرباء على عودة الاتصالات الهاتفية الى المحطة خلال ساعات.

يذكر أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الغربية ازداد خلال الأيام الأخيرة بعد تعرض الشبكة العامة للكهرباء لانهيار تام نتيجة امتناع بعض المدن عن توزيع الأحمال فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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