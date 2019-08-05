“صفة جمالية” تُميّز الليبيين من مواليد الثمانينيات والتسعينيات

كشفت دراسة بيانية عن ارتفاع نسبة طول القامة بين سكان كوكب الأرض خلال المائة عام الأخيرة، ويشمل ذلك الليبيين.

وأوضحت البيانات الصادرة عن موقع ncdrisc أن نسبة الطول ارتفعت لدى سكان ليبيا من 161.3 سم إلى 173.5 سم من عام 1886 إلى عام 1996.

وكشفت البيانات أن مواليد ما بين عامي 1979 وحتى 1984 هم الأكثر طولاً في ليبيا بمعدل وصل إلى 174.2 سم.

وجاء في المرتبة الثانية مواليد أعوام 1978 و1985 و1986 بمتوسط طول بلغ 174.1 سم، فيما لم تفسر البيانات سبب ارتفاع قامة سكان العالم على مدار المائة عام السابقة.

وتبين وفقاً للدراسة أن الليبي بدأ يكسر حاجز الـ 170 سم في عام 1944، وصولاً إلى 173 سم عام 1966، ثم 174 سم عام 1975.

وبعد عام 1984 بدأ متوسط الطول ينخفض من 174 سم حتى وصل إلى 173.5 سم في عام 1996.

أما فيما يتعلق بالنساء، فالصعود متواصل منذ أكثر من مائة عام، حيث كان عام 1866 متوسط المرأة الليبية 150.2 سم فقط، حتى وصل إلى 160 سم عام 1964، و162.1 سم في عام 1996.

وكان نفس المصدر قد كشف أن ليبيا جاءت في المركز 69 عالمياً من حيث طول متوسط الرجال الذي بلغ 173.5 سم، وكشفت البيانات أن الليبي ارتفع متوسط طوله خلال مائة عام الماضية.

وأظهرت البيانات أن متوسط طول الليبي قبل مائة عام كان 161.3 سم، أما المرأة الليبية فجاء ترتيبها 59 عالمياً وفقاً لأطول نساء العالم، ويبلغ متوسط طولها 162.1 سم، بينما كان طولها قبل مائة عام 150.2 سم.

وجاءت لبنان في المركز الأول على مستوى الدول العربية مع متوسط طول بلغ 174.4 سم، ثم تونس في المركز الثاني مع متوسط بلغ 174 سم، وليبيا في المركز الثالث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية