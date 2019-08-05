صحيفة الأتحاد :الجيش الليبي نجح في تدمير دفاعات مسلحي الوفاق في طرابلس

شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس خلال الأيام الماضية، تقدما لافتا من وحدات الجيش، وذلك بعد تطوير تكتيك الهجوم العسكري الذي بدأ يعتمد على عنصر المفاجأة والكر والفر.

صحيفة الاتحاد أوضحت أن قوات الجيش نجحت في استهداف دفاعات الميليشيات المسلحة وتشتيت تمركزاتها في محاور القتال، وذلك من خلال التقدم في مناطق بضواحي طرابلس ثم الانسحاب منها لتحقيق تقدم أكبر في محاور استراتيجية منها محور عين زارة.

ورجح خبراء عسكريون ليبيون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» دخول قوات الجيش إلى قلب طرابلس في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، مؤكدين أن الميليشيات المسلحة فقدت القدرة على المقاومة والصمود أمام الخطط العسكرية التي ينفذها الجيش، والتي أدت إلى إنهاك المسلحين.

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